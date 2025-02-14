Ценник существенно вырос. Сколько стоил килограмм свеклы в 2020

За 5 лет один из овощей борщевого набора подорожал более чем на 15 гривен

Цены на такие продукты для борща, как капуста, морковь, картофель, лук, на украинском рынке продолжают колебаться. За определенный период стоимость на них существенно выросла и изменения не обошли ценника на свеклу.

За сколько можно было купить килограмм свеклы в январе 2020 году и как изменилась на нее стоимость на протяжении 5 лет, разбирался "Телеграф". Данные были взяты из "Минфина".

Как изменились цены на свеклу за январь 2020-2025 годов

Средний ценник на 1 кг свеклы пять лет назад составлял 6,49 гривны.

По состоянию на январь 2025 средние показатели выросли до 21,80 гривны за килограмм.

То есть в течение этого периода свёкла подорожала на 15,31 гривны.

Стоит напомнить, что в результате эксперимента покупать продукты для борща в магазине оказалось дешевле, чем приобрести все ингредиенты на рынке. Разница между чеками вышла более чем на 50 гривен. Однако овощи и мясо покупались на тот вес, который был необходим для 3 литров борща.

Ранее Телеграф писал о том, как изменилась цена на капусту за два года. Татьяна Попович, руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" во Львове сообщила, что цены на капусту и дальше будут расти, ведь запасы в овощехранилищах стремительно уменьшаются.