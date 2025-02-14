Доплата за кровь: на сколько больше пенсия у почетных доноров
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Почетные доноры Украины получают прибавку к пенсии
Украинцы, имеющие статус Почетного донора Украины, получают прибавку к пенсии. "Телеграф" предлагает посмотреть, как меняется пенсия у доноров мужчин и женщин, вышедших на пенсию в 2025 году с минимально нужным количеством стажа — 32 года. Предположим, что они получали 8 тысяч. грн зарплаты.
Согласно статье 21 Закона Украины № 931-IX, размер надбавки составляет 10% от прожиточного минимума на одного человека. Следовательно, в 2025 году, когда прожиточный минимум составляет 2920 грн, надбавка для доноров выросла до 292 грн. Это на 33,1 грн больше, чем в 2023 году.
Чтобы впервые получить эту доплату, следует обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда Украины с паспортом, идентификационным кодом и удостоверением Почетного донора.
Напомним, статус Почетного донора могут получить граждане, безвозмездно сдавшие:
- 40 раз кровь
- 60 раз плазму
- 40 раз клетки крови (эритроциты, тромбоциты, лейкоциты).
Продолжительность периода донаций не важна. Кроме того, за день донации человек должен получить день отдыха на работе. Их можно добавить в отпуск.
Ранее Телеграф рассказывал, что если человек имеет право на два вида пенсии, например по инвалидности или по возрасту, нужно выбрать только один вид. Они могут отличаться по сумме.