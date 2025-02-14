Доплата за кровь: на сколько больше пенсия у почетных доноров

Почетные доноры Украины получают прибавку к пенсии

Украинцы, имеющие статус Почетного донора Украины, получают прибавку к пенсии. "Телеграф" предлагает посмотреть, как меняется пенсия у доноров мужчин и женщин, вышедших на пенсию в 2025 году с минимально нужным количеством стажа — 32 года. Предположим, что они получали 8 тысяч. грн зарплаты.

Согласно статье 21 Закона Украины № 931-IX, размер надбавки составляет 10% от прожиточного минимума на одного человека. Следовательно, в 2025 году, когда прожиточный минимум составляет 2920 грн, надбавка для доноров выросла до 292 грн. Это на 33,1 грн больше, чем в 2023 году.

Пенсия мужчины – почетного донора

Пенсия женщины – почетного донора

Чтобы впервые получить эту доплату, следует обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда Украины с паспортом, идентификационным кодом и удостоверением Почетного донора.

Напомним, статус Почетного донора могут получить граждане, безвозмездно сдавшие:

40 раз кровь

60 раз плазму

40 раз клетки крови (эритроциты, тромбоциты, лейкоциты).

Продолжительность периода донаций не важна. Кроме того, за день донации человек должен получить день отдыха на работе. Их можно добавить в отпуск.

Ранее Телеграф рассказывал, что если человек имеет право на два вида пенсии, например по инвалидности или по возрасту, нужно выбрать только один вид. Они могут отличаться по сумме.