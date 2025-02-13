Самый богатый пенсионер в Украине Кивалов лишился дела всей своей жизни

В МОН рассказали, что произошло

Кабинет Министров присоединил к Одесскому национальному университету имени И.И. Мечникова Национальный университет "Одесская юридическая академия", президентом которой был самый богатый пенсионер в Украине Сергей Кивалов.

Об этом сообщает Министерство образования и науки. Отмечается, что права научно-педагогических работников двух заведений защищены во время реорганизации, за исключением руководящего состава, к которому относятся должности президента, ректора и проректоров.

"Реорганизация не повлияет негативно на студентов. Соискатели образования, которые учатся в Национальном университете "Одесская юридическая академия" и его структурных подразделениях, продолжат обучение по тем же образовательным программам, на которые поступили без изменений условия финансирования (сохраняются бюджетные места, стоимость контрактов остается неизменной). Переход программ Национального университета "Одесская юридическая академия" в Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова пройдет постепенно в течение 2025 года", — говорится в сообщении министерства.

При этом, для передачи имущества и согласования штатного расписания нового укрупненного университета будет создана комиссия по реорганизации во главе с ректором университета им. И. Мечникова.

К слову, президентом Национального университета "Одесская юридическая академия" является Сергей Кивалов, а ректором — Олег Тодощак.

Кто такой Сергей Кивалов

Кивалов Сергей Васильевич является украинским политиком, государственным и общественным деятелем, Народным депутатом Украины III—VIII созывов, президентом Национального университета "Одесская юридическая академия".

С апреля 1997 года он был на должности ректора Юридического института Одесского государственного университета им. И. Мечникова. В декабре 1997 года Постановлением Кабинета Министров Украины университет был реорганизован в Одесскую государственную юридическую академию, которую возглавил С. В. Кивалов.

С декабря 2004 по май 2006 года — ректор Одесской национальной юридической академии.

С 25 мая 2006 по 23 ноября 2007 года — народный депутат Украины V созыва, избран по списку "Партии Регионов", Председатель Комитета по вопросам правосудия Верховной Рады Украины.

С 23 ноября 2007 года — народный депутат Украины VI созыва, Председатель Комитета по вопросам правосудия Верховной Рады Украины.

С 2010 года — президент Национального университета "Одесская юридическая академия", заместитель члена Венецианской комиссии, действительный членом (академиком) Национальной академии правовых наук Украины.

Также было установлено, что наибольшую пенсию в Украине назначили Сергею Кивалову. Каждый месяц Пенсионный фонд выплачивает ему почти 246 тысяч гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Сергей Кивалов получил ранения из-за ракетных обстрелов Одессы 29 апреля 2024 года. Медики "скорой" забрали его в больницу.