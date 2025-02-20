Где дешевле? Цены на популярный продукт сравнили в Польше и Украине

Зимой стоимость на овощи растет

Местами в украинских супермаркетах можно найти предложения огурцов, которые будут стоить под 450 гривен. Достаточно высокая цена на эти овощи есть и в Польше.

Какие сейчас цены в Украине и Польше, разбирался "Телеграф". Однако местами магазины за рубежом предлагают купить товар не на вес, а поштучно.

Как отличаются цены на огурцы в Польше и Украине

Согласно данным "Минфина", сейчас средняя цена на 1 килограмм огурцов составляет 129,90 гривны. В то же время, огурцы гладкие в среднем стоят 150,60 гривен, а короткоплодные — 119,80 гривны.

Тем временем цены на сайте польского магазина "Мamyito" почти не отличают от тех, что предлагают украинские сети. За 1 килограмм огурца длинного нужно отдать 13,56 злотого, или 141,42 гривны, согласно курсу польского злотого в 10,43 гривны. В то же время один огурец стоит 3,39 злотого, около 35,36 гривны.

А у "Сarrefour" стоимость за одну штуку выше — 6,99 злотого, что равняется 72,90 гривны.

То есть цена на огурцы в Украине колеблется в пределах 119,80-150,60 гривен в среднем, а в Польше одна штука может стоить почти 73 гривен. Но, заметьте, что местами в интернет-магазине не указан вес.

Ранее "Телеграф" писал о том, где сейчас можно дешевле всего купить килограмм картофеля.