В украинском супермаркете продают огурцы по цене морепродуктов. Где есть самые дешевые варианты

Зимой цены на свежие овощи традиционно возрастают

Овощи в Украине в зимний период стоят достаточно дорого, так как спрос на них в несколько раз превышает предложение. Сегодня средняя стоимость килограмма огурцов состаляет в среднем от 80 до 120 гривен.

Однако в некоторых супермаркетах Украины можно встретить действительно "золотые" позиции. К примеру, в "Сильпо" продаются огурцы "Гордей экстра", которые стоят 449 гривен за килограмм. Об этом сообщает ресурс "Главком".

По мнению экспертов, уже в апреле появится хороший тепличный урожай и цены на свежие огурцы начнут постепенно снижаться. Примерно до мая ценники будут держаться на уровне 80-100 гривен за килограмм, а ближе к лету огурцы начнут резко дешеветь.

Какая же минимальная стоимость тепличных огурцов наблюдается в феврале и сколько они стоят в популярных украинских супермаркетах, разбирался "Телеграф".

Где дешевле всего можно приобрести свежие огурцы

По данным сайта "Минфин", самые дорогие огурцы продаются в Megamarket — здесь за них просят 161 гривну 90 копеек. Это касается "гладких" сортов.

Дешевле всего килограм короткоплодных сортов огурцов можно купить в супермаркетах Auchan и Metro — здесь они стоят 109,90 гривен за килограмм.

Тем временем в супермаркете "АТБ" самое дешевое предложение за килограмм огурцов составляет 109 гривен 89 копеек. Более дорогие салатные огурцы стоят 139, 89 гривен.

В супермаркете "Фора" самое дешевые огурцы стоят 99,89 гривен. Самая же дорогая позиция — это огурец "Украинский" за 134, 90 гривен.

В супермаркете "Сильпо" самые дешевые огурцы стоят 150 гривен за килограмм, а самые дорогие — 399 гривен за кило. Это сорт "Гордей экстра", который ранее стоил в этой сети супермаркетов 499 гривен за кило, но теперь на него очевидно объявлена "скидка".

Напомним, мы писали о том, где можно сейчас приобрести самую дешевую гречку. Среди рассмотренных цен в разных магазинах Украины, дешевле всего 1 килограмм гречки можно приобрести у Auchan за 27,90 гривны. Если сравнивать самое дорогое и дешевое предложение, то разница между ними будет 12,1 гривны.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, где продают самые недорогие яйца в Украине. Вы удивитесь, но на 10-ке яиц можно сэкономить, при желании, более 45 гривен.