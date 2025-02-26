Экономия до 27 гривен. Где сейчас можно купить творог по акции

Есть только один магазин, который предлагает приобрести этот продукт за 60 гривен

Цены на творог в Украине местами могут достигать почти 87 гривен, хотя в пачке всего 350 граммов. Если ежедневно покупать этот товар, то из кармана украинца в месяц будет вылетать до 2610 гривен.

Однако если искать акции в разных магазинах, то можно значительно сэкономить. "Телеграф" решил разобраться, где сейчас действуют акции на творог "Белоцерковский".

Самое дешевое предложение творога "Белоцерковское" 5% 350 граммов есть у "Fozzy". Пока там действует акция, поэтому его можно купить за 59,99 гривны.

Помимо этой сети, "Novus" также предлагает приобрести творог по акции, но уже за 74,99 гривны.

Самая низкая стоимость этого творога без акции доступна у "Varus" и "Auchan". За одну пачку нужно будет отдать 80,70 гривен.

Более дорогое предложение товара есть у "Сільпо". За 350 грамм украинцу придется заплатить 82,99 гривны.

В "Metro" этот продукт стоит 83,72 гривны.

А самым дорогим творог оказался в "Форе", ведь магазин выставил ценник в 86,90 гривны.

Итак, чтобы сэкономить на пачке творога, украинцу нужно купить его в "Fozzy" — за 59,99 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие магазины предлагают купить молоко по акции.