Долги по микрозаймам: чем они угрожают

Украинцы массово попадают в долговую ловушку микрокредитов

Каждый день тысячи украинцев пользуются услугами микрозаймов, но нередко это приводит к долговой яме. Микрокредиты – это краткосрочные ссуды, предоставляемые финансовыми компаниями в сумме до одной минимальной заработной платы.

Получить ссуду можно за 10–15 минут онлайн, без необходимости выходить из дома. Чаще кредит оформляется на кратковременный срок, но из-за высоких ежедневных процентов и штрафов долг может быстро вырасти в десятки раз. На 3 квартал 2024 года украинцы задолжали по микрокредитам более 16 млрд грн. 90% микроссуд брались онлайн, а большинство договоров заключались на срок от 3 месяцев до 1 года.

Задолженность по микрокредитам в конце 2024 года

Что происходит, если не платить долг?

Финансовые учреждения уведомляют должника о нарушении условий договора и предлагают мирное урегулирование. Если заемщик игнорирует требования или изменяет контактные данные, банк или микрофинансовая организация может обратиться в суд. В случае решения в пользу кредитора суд может обязать выплатить долг, который часто оказывается в несколько раз выше первоначальной суммы. Если дело доходит до исполнительной службы, то имущество должника может быть реализовано на аукционе.

Финансовые компании также часто продают проблемные кредиты коллекторским агентствам, что может привести к усиленному давлению на должника, включая звонки, сообщения и даже личные визиты.

Как узнать сумму своего долга?

Узнать сумму задолженности можно через украинское бюро кредитных историй (УБКИ). Раз в год этот запрос можно оформить бесплатно, повторно – по тарифу бюро.

Как решить проблему микрозайма?

Есть разные варианты, но важно не углублять долговую яму. Некоторые МФО идут на уступки и позволяют реструктуризировать долг или уплатить "тело" кредиту. В ОО "Антиколлектор" подчеркивают — нужно следить за судебными делами против себя на сайте Судебные власти Украины, чтобы не получить блокировку счетов или взыскание 20% от всего дохода.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что как проверить, заблокировала ли исполнительная служба счета за долги. Проверить наличие долга можно несколькими способами.