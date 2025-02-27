Борги за мікрозаймами: чим вони загрожують

Українці масово потрапляють у боргову пастку мікрокредитів

Щодня тисячі українців користуються послугами мікрозаймів, але нерідко це призводить до боргової ями. Мікрокредити – це короткострокові позики, що надаються фінансовими компаніями у сумі до однієї мінімальної заробітної плати.

Отримати позику можна за 10–15 хвилин онлайн, без необхідності виходити з дому. Найчастіше кредит оформлюється на короткочасний термін, але через високі щоденні відсотки та штрафи борг може швидко зрости у десятки разів. На 3 квартал 2024 року, українці заборгували за мікрокредитами понад 16 млрд грн. 90% мікропозик бралися онлайн, а більшість договорів укладалися на строк від 3 місяців до 1 року.

Заборгованість по мікрокредитах в кінці 2024 року

Що відбувається, якщо не сплачувати борг?

Фінансові установи повідомляють боржника про порушення умов договору та пропонують мирне врегулювання. Якщо позичальник ігнорує вимоги або змінює контактні дані, банк чи мікрофінансова організація (МФО) може звернутися до суду. У разі рішення на користь кредитора суд може зобов’язати виплатити борг, який часто виявляється у кілька разів вищим за початкову суму. Якщо справа доходить до виконавчої служби, майно боржника може бути реалізоване на аукціоні.

Фінансові компанії також часто продають проблемні кредити колекторським агентствам, що може призвести до посиленого тиску на боржника, включно з дзвінками, повідомленнями та навіть особистими візитами.

Як дізнатися суму свого боргу?

Дізнатися суму заборгованості можна через Українське бюро кредитних історій (УБКІ). Один раз на рік цей запит можна оформити безкоштовно, повторно – за тарифом бюро.

Як розв’язати проблему мікрозайму?

Є різні варіанти, але важливо не поглиблювати боргову яму. Деякі МФО ідуть на поступки і дозволяють реструктуризувати борг або сплатити "тіло" кредиту. У ГО "Антиколектор" наголошують — потрібно слідкувати за судовими справами проти себе на сайті Судова влада України, щоб не отримати блокування рахунків або стягнення 20% від усього доходу.

Раніше "Телеграф" розповідав, що як перевірити, чи виконавча служба заблокувала рахунки за борги. Перевірити наявність боргу можна кількома способами.