Реально ли перехватить "Искандер" на подлете в Сумы: эксперт объяснил

Отслеживание таких целей требует использования космической разведки

После ракетной атаки на Сумы, унесшей жизни десятков мирных жителей, в обществе снова встал вопрос: могли бы западные системы ПВО, в частности ЗРК Patriot, предотвратить трагедию? По мнению авиационного эксперта Константина Криволапа, даже при наличии этих комплексов, полноценно противодействовать ударам российских "Искандеров" крайне сложно.

Об этом специалист рассказал в комментарии YouTube-канала РБК-Украина. Он пояснил, что ракеты типа "Искандер" летят на очень низких траекториях, что значительно усложняет их обнаружение радиолокационными средствами контроля.

"Я даже не уверен, что если бы там стояли Patriot… скорее всего, они смогли бы среагировать, но мы не можем поставить их каждые 25–50 километров", — подчеркнул эксперт.

Криволап подчеркнул, что эффективное выявление и отслеживание таких целей требует космической разведки, поскольку время развертывания комплекса "Искандер" составляет всего 20 минут. Он также отметил, что ракеты, выпущенные по Сумам, не шли на высоте, как это обычно бывает, а двигались по низкой траектории, что еще больше усложнило их перехват.

В связи с этим специалист отметил: Patriot могли бы отреагировать только в отдельных случаях, однако размещение их в каждом городе невозможно — не только из-за ограниченности ресурсов, но и из-за угрозы поражения самих батарей. "Вопрос противодействия таким атакам россиян — сложный с инженерной, технической и организационной точек зрения", — резюмировал Криволап.

Константин Криволап

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что президент США Дональд Трамп прокомментировал трагедию в Сумах, где 13 апреля российские ракеты попали по гражданскому населению. Политик охарактеризовал атаку как "ужасающее событие".