Можно ли узнать сумму своей пенсии после индексации еще до даты выплаты

Узнать новую сумму пенсии можно в личном кабинете ПФУ

Индексация пенсий в Украине будет проведена по плану в марте текущего года. Сумма повышения для каждого пенсионера будет индивидуальной, но новую выплату можно узнать уже после индексирования, пока не начали выплачивать первые начисления.

Для этого необходимо перейти на портал Пенсионного фонда Украины. Об этом сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда в Донецкой области.

Чтобы узнать размер предстоящей выплаты после индексации, лицу нужно:

Войти в личный кабинет через квалифицированную электронную подпись или с помощью банковской карты;

Перейти в раздел "Моя пенсия", находящийся в левом боковом меню;

Посмотреть информацию о перерасчете пенсии.

Тем временем в Украине хотят поднять минимальные пенсию, зарплату и прожиточный минимум в три этапа. Есть окончательные суммы после перерасчета.

Ранее "Телеграф" писал о том, насколько могут вырасти пенсии после индексации у тех, кто имеет выплаты в 3, 5 и 10 тысяч гривен. Некоторые пожилые люди могут рассчитывать на повышение в 1000 гривен и больше, но все зависит от размера пенсии.