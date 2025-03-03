Некоторые украинцы могут остаться без выплаты пенсии: как этого избежать

Этап оформления банковской карты является очень важным

Пенсионеры в Украине должны соблюдать правила, связанные с банковскими карточками, чтобы им непрерывно осуществлялись выплаты. Пенсионный фонд выдвинул требования.

Есть три основных требования, которые должны выполняться при оформлении карты банка, а также начислении пенсионных выплат. О них рассказали в ПФУ.

Чтобы средства поступали ежемесячно, пенсионера должен:

открыть свой банковский счет в одном из уполномоченных банков Украины;

оформить счет, предназначенный исключительно для зачисления пенсионных и других социальных выплат;

знать, что его счет активен.

Кроме того, чтобы оформить пенсию, которая будет приходить на банковский счет, пенсионер должен подать заявление о назначении или перерасчете пенсии в ПФУ, где должен указать номер банковского счета в международном формате IBAN. В свою очередь он состоит из 29 цифр и букв. Чтобы узнать его, лицу нужно обратиться в банковское учреждение или зайти в мобильное приложение банка.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что пенсионеры, имеющие менее 4 тысяч гривен выплаты, получат от государства доплаты.