Мечта или реальность? Сколько времени нужно копить на скромную квартиру в Киеве при зарплате в 20 тысяч

Трудится даже на скромное жилье нужно долго

Купить квартиру в Киеве для многих украинцев — заветная мечта. Однако война и сложности в экономике делают эту цель весьма непростой.

"Телеграф" решил выяснить, сколько нужно копить на скромное жилье в столице, если зарабатывать 20 тысяч гривен в месяц. Стоит сразу отметить, что в данной статье мы будем исходить из условия, что откладывать человек будет абсолютно всю зарпату. Например, так может произойти, когда супруги работают и получают примерно одинаковую сумму. В этом случае они могут жить на одну зарплату, а вторую полностью откладывать.

Или же, если каким-то образом человеку удается жить бесплатно.

Варианты

Для такого сценария мы выбрали несколько вариантов квартир, которые прямо сейчас продаются. В расчет брались только предложения на вторичном рынке.

Проанализировав предложения можно прийти к выводу, что цены в среднем стартуют примерно от 50 тысяч долларов. За эту сумму можно выбрать себе "однушку" с неплохим ремонтом на левом берегу:

48 тысяч долларов (1 980 000 грн.).

"Двушку" на правом берегу с приемлемым ремонтом

49 тысяч долларов (2 021 000 грн).

Или даже "трешку" на левом берегу, но со стареньким ремонтом.

46 тысяч долларов (1 900 000 грн.).

Сколько нужно копить?

1 вариант: нужно копить 8.3 лет.

2 вариант: нужно копить 8.5 лет.

3 вариант: нужно копить 8 лет.

Напомним, ранее мы писали о том, какую квартиру в Киеве можно купить, если работать 15 лет и на всем экономить.