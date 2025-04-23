Мечта или реальность? Сколько времени нужно копить на скромную квартиру в Киеве при зарплате в 20 тысяч
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Трудится даже на скромное жилье нужно долго
Купить квартиру в Киеве для многих украинцев — заветная мечта. Однако война и сложности в экономике делают эту цель весьма непростой.
"Телеграф" решил выяснить, сколько нужно копить на скромное жилье в столице, если зарабатывать 20 тысяч гривен в месяц. Стоит сразу отметить, что в данной статье мы будем исходить из условия, что откладывать человек будет абсолютно всю зарпату. Например, так может произойти, когда супруги работают и получают примерно одинаковую сумму. В этом случае они могут жить на одну зарплату, а вторую полностью откладывать.
Или же, если каким-то образом человеку удается жить бесплатно.
Варианты
Для такого сценария мы выбрали несколько вариантов квартир, которые прямо сейчас продаются. В расчет брались только предложения на вторичном рынке.
Проанализировав предложения можно прийти к выводу, что цены в среднем стартуют примерно от 50 тысяч долларов. За эту сумму можно выбрать себе "однушку" с неплохим ремонтом на левом берегу:
48 тысяч долларов (1 980 000 грн.).
"Двушку" на правом берегу с приемлемым ремонтом
49 тысяч долларов (2 021 000 грн).
Или даже "трешку" на левом берегу, но со стареньким ремонтом.
46 тысяч долларов (1 900 000 грн.).
Сколько нужно копить?
1 вариант: нужно копить 8.3 лет.
2 вариант: нужно копить 8.5 лет.
3 вариант: нужно копить 8 лет.
Напомним, ранее мы писали о том, какую квартиру в Киеве можно купить, если работать 15 лет и на всем экономить.