У должников все чаще изымают имущество: что не могут забрать

У должников могут изымать имущество, но с исключениями

В 2024 году количество случаев взыскания имущества по исполнительным документам выросло на 24% и достигло 15,6 тысячи. Исполнители могут налагать арест на имущество должников для его дальнейшей реализации, однако есть перечень не подлежащих изъятию вещей.

К таким исключениям относятся предметы первой потребности :

личные вещи,

средства гигиены,

лекарства,

минимальный набор мебели,

холодильник,

телевизор,

персональный компьютер

один мобильный телефон на человека.

Также под защитой остаются запасы продуктов на три месяца, имущество для религиозных обрядов и профессиональной деятельности, а также сельскохозяйственные животные и семена для посева. Люди с инвалидностью могут сохранить вспомогательные средства реабилитации и специально предоставленные транспортные средства.

Взыскание по исполнительным документам прежде всего применяется к денежным средствам должника в гривнах и иностранной валюте, а также к другим ценностям, включая банковские счета, вклады и счета в ценных бумагах.

Если средств и ценностей недостаточно для выполнения обязательств, взыскание переходит на другое имущество должника, за исключением защищенного законом. Должник может самостоятельно указать имущество, которое должно быть взыскано в первую очередь, однако окончательное решение по очередности принимает государственный исполнитель.

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