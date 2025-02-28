У должников все чаще изымают имущество: что не могут забрать
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У должников могут изымать имущество, но с исключениями
В 2024 году количество случаев взыскания имущества по исполнительным документам выросло на 24% и достигло 15,6 тысячи. Исполнители могут налагать арест на имущество должников для его дальнейшей реализации, однако есть перечень не подлежащих изъятию вещей.
К таким исключениям относятся предметы первой потребности :
- личные вещи,
- средства гигиены,
- лекарства,
- минимальный набор мебели,
- холодильник,
- телевизор,
- персональный компьютер
- один мобильный телефон на человека.
Также под защитой остаются запасы продуктов на три месяца, имущество для религиозных обрядов и профессиональной деятельности, а также сельскохозяйственные животные и семена для посева. Люди с инвалидностью могут сохранить вспомогательные средства реабилитации и специально предоставленные транспортные средства.
Взыскание по исполнительным документам прежде всего применяется к денежным средствам должника в гривнах и иностранной валюте, а также к другим ценностям, включая банковские счета, вклады и счета в ценных бумагах.
Если средств и ценностей недостаточно для выполнения обязательств, взыскание переходит на другое имущество должника, за исключением защищенного законом. Должник может самостоятельно указать имущество, которое должно быть взыскано в первую очередь, однако окончательное решение по очередности принимает государственный исполнитель.
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