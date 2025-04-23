"Динамо" пробилось в финал Кубка Украины, добыв волевую победу над "Буковиной" (видео)

Киевский клуб шагает в финал

В среду, 23 апреля, "Буковина" (Черновцы) принимала "Динамо" (Киев). Таким образом в Кубке Украины-2025 определился первый финалист.

Встреча, проходившая во Львове на стадионе "Украина", завершилась со счетом 4:1 в пользу "Динамо". Об этом сообщает "Телеграф".

Первый тайм прошел не по сценарию "Динамо". Абсолютный фаворит встречи выглядел неубедительно и в атаке, и в защите. А на 23-й минуте Бело-синие пропустили после ошибки Бражко вблизи своей штрафной. Гол на свой счет записал Богдан Бойчук.

В начале второго тайма киевляне сравняли счет, воспользовавшись контратакой. На 57-й минуте Назар Волошин добил мяч в ворота ударом со средней дистанции. Еще через 6 минут Волошин оформил дубль после ошибки кипера хозяев Каневцева. В середине тайма Владислав Ванат заработал пенальти, который реализовал Владимир Бражко. Точку в игре поставил Николай Шапаренко, удачно сігравший на добивании.

Полный видеообзор матча "Буковина" — "Динамо" будет доступен здесь позднее.

Полное видео матча "Буковина" — "Динамо":

Отметим, перед матчем "Буковина" — "Динамо" вспыхнул скандал, ведь перволиговой команде запретили играть дома. Примечательно, что в четвертьфинале турнира "Буковина" играла на домашней арене в Черновцах.

Напомним, действующим обладателем Кубка Украины является "Шахтер". Второй полуфинал КУ-2025 между "Шахтером" и "Полесьем" также пройдет 23 апреля. Накануне "Телеграф" сообщал, где смотреть игру "Полесье" — "Шахтер", а также делился прогнозом букмекеров на эту встречу. Также на сайте "Телеграф" будет доступна прямая видеотрансляция этой встречи.