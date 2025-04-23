"Очень сильные требования": в Европе сделали важные заявления относительно Украины и ее территорий

Россия уже потратила на войну $200 миллиардов, а почти миллион российских военных "устранены с поля боя"

Мирное соглашение по прекращению войны должно включать уважение к территориальной целостности Украины, говорят во Франции. В Польше заявили, что у нашей страны нет причин для капитуляции.

Об этом в комментарии агентству AFP заявили в канцелярии президента Франции Эмманюэля Макрона.

"Территориальная целостность Украины и ее европейские стремления являются очень сильными требованиями для европейцев", – отметили в офисе Макрона.

США, по данным СМИ, готовы признать контроль России над украинским Крымом и ослабить санкции против Москвы в рамках потенциального мирного соглашения.

Во вторник президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не признает российскую оккупацию Крыма, который международно признан украинской территорией.

Резонов для капитуляции нет

Глава МИД Польши Радослав Сикорский отметил, что ситуация на фронте "неоднозначная", и минимальных успехов Россия добивается ценой огромных потерь.

"Украина сейчас героически обороняется и имеет военную и финансовую помощь союзников, поэтому нет никаких резонов для ее капитуляции. Ставкой в войне является то, чтобы Украина сама определяла, на какие компромиссы она может согласиться", — сказал он.

По его словам, это для него самое сложное выступление с задачами внешней политики РП, поскольку международная ситуация сегодня "самая сложная за последние несколько десятков лет".

Ситуация на востоке и юге Украины — "неоднозначная", поскольку незначительные успехи российских сил сопровождаются огромными потерями, подчеркнул Сикорский.

По его словам, хотя Россия увеличивает мобилизацию в свою армию и привлекает к войне солдат из КНДР, однако "после трех лет этого этапа войны, которую Путин запланировал на три дня, российские войска контролируют лишь около 20% территории Украины и в дальнейшем находятся на востоке Украины".

Сикорский отметил, что по отдельным оценкам Россия уже потратила на войну $200 миллиардов, а почти миллион российских военных "устранены с поля боя".

Он подчеркнул, что потери украинской армии меньше, украинцы не допустили захвата столицы и установления марионеточного правительства, победили Черноморский флот РФ и разблокировали морской путь через Босфор.

"Мы не знаем, как дальше будет развиваться война, чьи войска потеряют волю к борьбе, или у кого первого закончатся боеприпасы. Однако на сегодня мы знаем, что Украина героически борется, а потому нет причин для капитуляции, а Европа декларирует дальнейшую финансовую и военную помощь", — подчеркнул Сикорский.

Что говорят в Британии

Премьер Британии Кир Стармер о заявлении Вэнса относительно возможного выхода США из переговоров сказал, что Украина должна сама решать свое будущее.

"Мы никогда ее (Украину — ред.) не покинем", — сказал Стармер.

Позиция Финляндии

В то же время президент Финляндии Стубб заявил, что Хельсинки не могут согласиться с принуждением передачи Украиной территории или ограничением ее суверенитета.

Также ожидалось, что 23 апреля в Лондоне состоятся переговоры по мирному урегулированию на уровне министров иностранных дел пяти государств. Но, как ранее "Телеграф" писал, что они были отменены из-за отказа Украины уступить свои территории.