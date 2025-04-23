Как может закончиться война в Украине: Чалый назвал возможные сценарии

В один из сценариев входит резкое ослабление поддержки партнеров, а также неверие в то, что у Украины есть какие-то шансы дальше держать оборону

Сценарии завершения войны в Украине можно сузить до нескольких. При этом каждый из них будет зависеть от множества факторов, таких как международная поддержка, успехи на фронте, внутренние политические процессы и прочее.

Такое мнение выразил чрезвычайный и полномочный посол Украины, руководитель Украинского медиацентра Валерий Чалый в эфире программы "Орестократия". Всего он называет два развития событий — оптимистическое и реалистичное.

Оптимистичный сценарий означает, что Украина продолжает оборону, ищет возможности усиления со стороны партнеров вооруженных сил и своей энергетической экономической возможности, находит силы внутри страны расширить базу ее координации и общих действий, ориентация на шаги для победы, а не постоянное колебание ожидания, что произойдет.

"Потому что сейчас нагрузка легла на определенную группу людей из исполнительной власти, возглавляемой президентом, даже парламент несколько вне процессов, тем более оппозиция и экспертная среда. Усиление позволит говорить о плане мира, уже, на мой взгляд, где-то в конце года. Это оптимистический сценарий, еще неделю назад я бы не обратил на него внимание", — говорит Чалый.

Следующий сценарий — реалистичный. Оптимистический отличается от него тем, что там мы продолжаем деоккуировать территорию и следующий год рассматриваем как год "освобождения". Однако Чалый пока не видит такого развития событий.

"А вот остановить их на нынешних рубежах, не допустить сдачи нашего суверенитета, вмешательства в наши внутренние и внешние вопросы, отказа от формирования украинской идентичности, политической нации… Это ведь все идет в путинском пакете с требованием закрепить за оккупантами не только награбленное, но и там, Запорожскую атомную, пожалуйста, отдайте, или Одесский припортовый, чтобы они аммиак транспортировали через Украину. Эти желания оккупантов станут публичными через несколько месяцев. Между тем, они пробуют наступать по некоторым направлениям, надеясь получить дополнительные территории, в Сумской области, на границе с Харьковской, Днепропетровской… но им это не удастся. Через несколько месяцев ситуация изменится, и тогда можно говорить о комплексном плане", — считает эксперт.

Он говорит, что в реалистичный сценарий входит резкое ослабление поддержки партнеров, а также неверие в то, что у Украины есть какие-то шансы дальше держать оборону. Плюс намерение Дональда Трампа "выйти" из Европы, вывести американскую армию, ослабится изоляция России, частично снимутся санкции.

"Это привело бы к промежуточному поражению, я бы сказал, в войне. Это реалистичный сценарий, генерирующий так называемое перемирие. Хотя, по сути, в британском варианте ceasefire – это ближе к сути ожидаемых событий – прекращение огня на какой-то период, на 30 дней, к примеру. Этого хотел и Дональд Трамп, чтобы его аплодировали ему за то, что он это сделал. А что там дальше, уже не столь важно. Главное – прекратить огонь на 30 дней", — добавляет Чалый.

Он подчеркнул, что в истории есть примеры, когда после подобного ceasefire начиналось обсуждение мирного плана как единственного реального выхода. При этом, есть очень много других примеров, когда период покоя подходил к концу и война продолжалась дальше.

Эксперт полагает, что американской администрации необходимо определиться: идти ли по плану Б, усиливая Украину, наращивая санкции против РФ, чтобы принудить Кремль к миру.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Валерий Чалый рассказал, где должна была начаться и куда переместиться масштабная война.