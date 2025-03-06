Борги капають: як українцям, що виїхали за кордон не платити комуналку

Як заощадити на комунальних послугах у разі непроживання

В Україні споживачі комунальних послуг часто стикаються з ситуацією, коли нарахування за воду, газ, електроенергію та інші послуги відбувається навіть у разі тривалої відсутності мешканців у квартирі чи будинку. Це може стати значним фінансовим навантаженням, особливо якщо житло пустує тривалий час. Як же уникнути зайвих платежів?

Оформлення перерахунку

Згідно з чинним законодавством, споживач має право на перерахунок вартості комунальних послуг, якщо він не проживає за адресою понад 30 днів поспіль. Це можна зробити для послуг, які нараховуються за кількістю мешканців, наприклад — вивозу сміття.

Для цього необхідно:

Подати письмову заяву до постачальника відповідної послуги.

Надати підтверджуючі документи (довідку про відрядження, відмітку про перебування за кордоном, довідку ВПО тощо).

Дочекатися рішення – зазвичай перерахунок здійснюється за фактом розгляду заяви.

Передача показників лічильників

Найефективніший спосіб уникнути зайвих нарахувань – встановлення індивідуальних лічильників на газ, воду та електроенергію. Якщо прилади обліку є, споживач повинен щомісяця передавати фактичні показники, що підтверджують нульове або мінімальне споживання ресурсів.

Тимчасове відключення послуг

За бажанням власник житла може тимчасово призупинити надання певних комунальних послуг. Наприклад:

Відключення газопостачання (оформлюється через газову службу).

Відключення електроенергії за заявою (якщо споживання відсутнє).

Відмова від послуг централізованого опалення, якщо система дозволяє індивідуальне відключення.

Опалення доведеться сплачувати, навіть якщо ви не проживаєте у квартирі в багатоквартирному будинку. Варто також регулярно перевіряти стан своїх рахунків, щоб уникнути накопичення боргів.

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