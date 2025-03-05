В Киеве почти вдвое вырос один из тарифов

Районная управляющая компания увеличила тариф за содержание домов более чем в 2 раза

После существенного удорожания стоимости проезда в пригородном транспорте в Киев жителей столицы ждет еще одно повышение. В нескольких районах города появились объявления о повышении стоимости тарифа за содержание домов с 1 марта 2025 года.

Вырастет он примерно в 2 раза, за 1 квадратный метр общей площади жилого или нежилого помещения придется платить почти 13 грн. Цены по городу отличаются, поэтому следует уточнять информацию в своей управляющей компании.

На проспекте Романа Шухевича (Днепровский район) повышение составило с 6,19 грн. за м.кв., до 11,57 грн. в марте. В Оболонском же районе – и того больше. Договоры заключили автоматически, а тариф с 6 грн вырос до 12 грн за квадратный метр (12,88 грн). Соответствующие объявления появились на подъездах жителей.

Объявление о повышении стоимости тарифа на содержание домов в Оболонском районе

Объявление о повышении стоимости тарифа на содержание домов в Днепровском районе

Обычно тариф на управление домами охватывает комплекс услуг, направленных на обеспечение надлежащего состояния и функционирования дома. Конкретный список услуг может отличаться в зависимости от управляющей компании и типа дома.

Уборка придомовой территории и лестничных клеток.

Техническое обслуживание внутридомовых сетей (водоснабжение, канализация, электросети).

Обслуживание лифтов.

Вывоз бытовых отходов.

Дератизация и дезинсекция.

Обслуживание систем противопожарной безопасности.

Текущий ремонт.

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