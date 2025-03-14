Рекомендации облэнерго ударят по кошельку украинцев

Включать стиралку днем или ждать ночи? Почему изменили правила использования электричества

Украинцам в течение зимы советовали меньше пользоваться электроприборами днем. С наступлением теплого сезона ситуация кардинально изменилась.

Энергетические компании советуют переходить на дневное использование энергозатратных электроприборов, таких как стиралка. Причина – резко возросшая солнечная генерация, создавая избыток электроэнергии в дневные часы. Использовать электроприборы советуют с 10 до 18 часов. Мол, можно избежать принудительного ограничения работы электростанций и снизить нагрузку на систему в часы пикового потребления.

Однако есть важный нюанс: для части потребителей эти рекомендации невыгодны. В частности, для тех, кто имеет двухзонные или трехзонные счетчики. Ведь ночной тариф для них значительно дешевле, а дневной – более дорогой. Если они перейдут на предложенный режим потребления, то просто начнут платить больше.

Выполнение рекомендации поставщика может стоить дороже, чем люди ожидали. Например, владельцы двухзонного счетчика заплатят вдвое больше за потраченную днем вместо ночи электроэнергию, а при установленном трехзонном счетчике, можно "попасть" на час, когда электроэнергия будет стоить 6,48 грн за кВт-ч, вместо стандартного тарифа.

Тарифы на электроэнергию в Украине по счетчикам

Для потребителей с обычными счетчиками разницы не будет, поэтому они могут смело выполнять рекомендации облэнерго. Отметим, что с приближением лета солнечное поколение будет только увеличиваться.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что часть украинцев с мая лишится возможности пользоваться льготным тарифом. Речь идет о тех, у кого электро отопление.