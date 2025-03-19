Ваша пенсия может быть выше зарплаты: кому из украинцев повезет в 2025

"Телеграф" рассказал, как, получая минимальную зарплату, иметь пенсию в 9 тыс грн

Пенсии в Украине, в основном, меньше, чем заработная плата. Однако определенная категория лиц сможет получить выплату, которая точно превысит сумму зарплаты.

"Телеграф" выяснил, кто из украинцев получит более высокие суммы пенсии, чем будет их заработная плата. Для этого мы использовали пенсионный калькулятор.

Поэтому, если пожилой человек, который после достижения пенсионного возраста в 60 лет проработал еще 10 и решил оформить пенсию в 2025 году в 70 лет, имея 50 лет страхового стажа и получая минимальную заработную плату в Украине в 8 тысяч гривен, то его пенсия в марте составит 9118 гривен.

Эта сумма была высчитана на общих условиях, без льготной категории населения (ветеран войны, дети войны, лица, имеющие заслуги перед Родиной и т.д.).

Следует напомнить, что в 2025 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь не менее 32 лет стажа, в 63 года необходимо наработать не менее 22 лет стажа, а в 65 лет — не менее 15 лет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, будет ли достойна пенсия у украинки в 2025 году, если она проработала 40 лет и получала 10 тысяч гривен зарплаты.