В магазине для киевской элиты продают вино за тысячу долларов и гнилые бананы: узнайте цены – они вас поразят

Цены на эти товары значительно превышают средние показатели по рынку

В Киеве, в супермаркете "Ля Сильпо" покупателей поразили чрезвычайно высокие цены на ряд товаров, которые привлекли посетителей и вызвали оживленное обсуждение. Такие цифры заставляют задуматься о ассортименте и ценовой политике заведения.

Как сообщает "Телеграф", бутылка вина там стоит 300 000 гривен, а кексы под названием Vogue предлагаются за 3 400 гривен.

Среди других позиций, выделяемых своей стоимостью, — дыня за 1 200 гривен и кастрюля, цена которой достигает 14 000 гривен. Не менее удивительными оказались гнилые бананы, которые продаются по 289 гривен за килограмм, а также морской еж — 200 гривен. Лососевая икра доступна за 729 гривен, а один сладкий перец оценили в 131 гривну.

Цены на эти товары значительно превышают средние показатели по рынку, а такой ассортимент и стоимость продуктов могут свидетельствовать об эксклюзивности и роскоши.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в киевских супермаркетах зафиксированы чрезвычайно высокие цены на помидоры Черри. Их стоимость достигла почти 700 гривен за килограмм.

Напомним, что ранее мы писали о потребительской инфляции в Украине, которая в феврале 2025 года выросла до 0,8% по сравнению с декабрем. Больше всего подорожали яйца, подсолнечное масло, масло, макароны и т.д.