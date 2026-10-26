Паркет и ламинат уходят в прошлое: эта альтернатива не боится воды и царапин

Новые коллекции выдерживают влагу и повседневный износ

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Плитка с текстурой дерева всё чаще становится альтернативой паркету и ламинату. Она сохраняет вид натурального материала, но при этом подходит для влажных помещений.

На выставке Cersaie в итальянской Болонье представили коллекции керамогранита, имитирующие оттенки древесины, годичные кольца, сучки и неровности. Об этом сообщает dnevno.hr.

Рисунок древесины выглядит всё естественнее

Керамика с имитацией дерева существует давно, но новые технологии заметно улучшили её внешний вид. Вместо поверхности с очевидно искусственным рисунком производители предлагают точные переходы цвета и реалистичный рельеф. Например, итальянская компания Atlas Concorde представила коллекцию, в которой воспроизвела шесть пород древесины: дугласию, ясень, вяз, орех, тик и зебрано.

В линейке есть светлые лаконичные варианты в скандинавском стиле и поверхности с выразительным рисунком экзотической древесины. Специальная технология позволяет делать покрытие противоскользящим и более приятным на ощупь, сохраняя характерные природные неровности.

Керамогранит под дерево выглядит натурально и подходит для повседневного использования/Фото: ИИ

Другой итальянский производитель, Marca Corona, показал коллекцию Elisir Pura, созданную под впечатлением от славонского дуба. В ней есть два варианта: с деликатным рисунком и небольшим количеством сучков, а также с более заметными природными особенностями. Особая глазурь формирует неглубокие впадины вдоль древесных линий, делая поверхность похожей на настоящее дерево.

Плитка под дерево передаёт естественный вид древесины и сохраняет практичность керамогранита/Фото: ИИ

В моде светлые оттенки и сдержанная текстура

Это направление развивается и за пределами Италии. Американская торговая компания Floor & Decor выпустила коллекцию NatureMatch, в которой сделала акцент на естественном виде и текстуре. По словам специалиста компании по дизайну и трендам Эшли Бискан, спрос растёт по мере того, как производители улучшают внешний вид плитки.

Покупатели чаще выбирают светлые оттенки древесины, тонкие рисунки годичных колец и небольшие цветовые различия. Крупные нарочито искусственные сучки и слишком выраженный рельеф постепенно выходят из моды. В тренде спокойные поверхности, которые точнее передают особенности натурального материала.

Плитка под дерево сочетает выразительный рисунок и практичность в повседневном использовании/Фото: ИИ

Где керамогранит заменяет паркет

Керамогранит под дерево устойчив к влаге, царапинам и повседневному износу. Его укладывают в ванных комнатах, кухнях, прихожих и других помещениях с высокой нагрузкой. Такое покрытие подходит и для прибрежных и засушливых районов, где климат осложняет уход за натуральной древесиной.

Дизайнер Бритни Стайн из Sketch Design Studio во Флориде выбрала такую плитку для дома у моря. Материал должен был выдерживать влажность, солёный воздух и другие воздействия окружающей среды. При выборе дизайнер учитывает и внешний вид, и практичность покрытия в конкретных условиях.

Почему плитка подходит не всем

Керамогранит ощущается иначе, чем паркет: он твёрже и холоднее под ногами. Даже убедительный рисунок под дерево не меняет этих свойств. Поэтому внешний вид покрытия и тактильный комфорт приходится оценивать отдельно.

Цена тоже не всегда становится преимуществом. Бритни Стайн отмечает: качественный керамогранит с учётом укладки может стоить столько же, сколько натуральный паркет. В общие расходы входят материал и монтаж.

Преимущества и недостатки плитки/Инфографика ИИ

Как сообщал "Телеграф", в 2027 году одним из трендов в оформлении ванных комнат станет плитка с узором гингем – ровной клеткой из двух цветов, которые вместе создают промежуточный оттенок. В основе тренда – геометрический рисунок. Для пола важно выбрать плитку с подходящим сопротивлением скольжению, а затирку подобрать в тон светлому оттенку, чтобы швы не спорили с узором. Подробнее – о правилах выбора.