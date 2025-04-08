Вам не засчитают годы в стаж. На это есть одно основание

Украинцы, которые работают за границей официально, могут получать страховой стаж

Украинцам засчитывают годы страхового стажа не только во время работы в нашей стране, но и за рубежом. Но есть одно условие — Украина должна иметь договор о пенсионном обеспечении с той страной, где работали ее граждане.

Чтобы оформить пенсию в 60 лет, украинцу обязательно нужно иметь не менее 31 года стажа. Об этом рассказал юрист Руслан Кравченко для "РБК-Украина" и добавил, что в трудовую книжку также могут внести годы работы в другой стране.

"То есть если человек работал официально в одной из этих стран, (Ред. с которыми Украина имеет пенсионный договор) то период работы там ему засчитается. А, например, с Германией, куда с начала большой войны переехало больше всего украинцев, такого договора пока нет. Если человек работал там, стаж работы ему сейчас не засчитается. Это станет возможным после подписания такого договора", — говорит он.

С какими странами у Украины есть пенсионный договор

В настоящее время годы работы за границей в страховой стаж в украинскую трудовую засчитают в этих странах:

Болгария;

Эстония;

Испания;

Латвия;

Литва;

Польша;

Португалия;

Словакия;

Чехия;

Азербайджан;

Молдова;

Грузия;

Румыния;

Венгрия;

Монголия.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Министерстве социальной политики Украины планируют создать условия для того, чтобы граждане могли работать как можно дольше.