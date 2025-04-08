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Вам не засчитают годы в стаж. На это есть одно основание

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
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Автор
Трудовая книжка Новость обновлена 08 апреля 2025, 14:22
Трудовая книжка. Фото Колаж Телеграфу

Украинцы, которые работают за границей официально, могут получать страховой стаж

Украинцам засчитывают годы страхового стажа не только во время работы в нашей стране, но и за рубежом. Но есть одно условие — Украина должна иметь договор о пенсионном обеспечении с той страной, где работали ее граждане.

Чтобы оформить пенсию в 60 лет, украинцу обязательно нужно иметь не менее 31 года стажа. Об этом рассказал юрист Руслан Кравченко для "РБК-Украина" и добавил, что в трудовую книжку также могут внести годы работы в другой стране.

"То есть если человек работал официально в одной из этих стран, (Ред. с которыми Украина имеет пенсионный договор) то период работы там ему засчитается. А, например, с Германией, куда с начала большой войны переехало больше всего украинцев, такого договора пока нет. Если человек работал там, стаж работы ему сейчас не засчитается. Это станет возможным после подписания такого договора", — говорит он.

С какими странами у Украины есть пенсионный договор

В настоящее время годы работы за границей в страховой стаж в украинскую трудовую засчитают в этих странах:

  • Болгария;
  • Эстония;
  • Испания;
  • Латвия;
  • Литва;
  • Польша;
  • Португалия;
  • Словакия;
  • Чехия;
  • Азербайджан;
  • Молдова;
  • Грузия;
  • Румыния;
  • Венгрия;
  • Монголия.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Министерстве социальной политики Украины планируют создать условия для того, чтобы граждане могли работать как можно дольше.

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