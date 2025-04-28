Нового Папу будет выбирать украинец: когда это произойдет

Теоретически Папу Римского может заменить украинец

Ватикан определился с датой выборов нового Папы – конклав начнется 7 мая 2025 года. Решение было принято во время первой встречи кардиналов после похорон Папы Франциска.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники. Среди 135 кардиналов, которые будут голосовать, будет и украинец Николай Бычок, который в декабре прошлого года стал самым молодым кардиналом католической церкви в возрасте 44 года. Однако будет ли украинец среди кандидатов пока не известно.

По информации высокопоставленного источника в Ватикане, официальное объявление о дате конклава появится в ближайшее время. Уже началась подготовка Сикстинской капеллы к тайному голосованию – в понедельник ее закрыли для туристов, пишет Reuters.

Кроме того издания сообщает, что шведский кардинал Андерс Арборелиус считает, что конклав этого года может длиться дольше, чем предыдущие, которые завершались за два дня. "Мы не знаем друг друга", — пояснил он, имея в виду, что многие новые кардиналы, назначенные Папой Франциском из разных уголков мира, ранее не встречались.

В церковных кругах активно обсуждают, какой курс изберет католическая церковь после смерти Папы Франциска. Немецкий кардинал Вальтер Каспер отметил, что множество людей на похоронах свидетельствует о поддержке реформаторского пути. Однако существует и группа консервативных кардиналов, стремящихся вернуться к более традиционным позициям.

Теоретически Папу Римского может заменить украинец – кардинал Николай Бычок. Известно, что он родился в 1980 году в Тернополе. До того, как стать молодым кардиналом, Николай Бычок служил в храмах Украины, России и США, а с 2021 года возглавляет украинскую греко-католическую епархию в австралийском Мельбурне.

В декабре 2024 года Папа Франциск назначил его кардиналом. Во время церемонии Бычок получил особый головной убор – клобук-куколь, который носили во время Берестейской унии.

Напомним, Папа Франциск скончался 21 апреля 2025 года в возрасте 88 лет. Его похороны состоялись в субботу, 26 апреля, и собрали более 400 тысяч верующих. Тело понтифика похоронили в базилике Санта Мария Маджоре в Риме.

Ранее, "Телеграф" писал, что Папа Франциск оставил доверенное лицо. Пока что Ватиканом будет руководить камерленг.