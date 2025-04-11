Производители сэкономили на расторжении маркетинговых договоров, но цены на лекарства не снизились — Дмитриева

Стоимость препаратов в ряде случаев даже выросла

Недавняя отмена маркетинговых соглашений между аптечными сетями и производителями лекарств, которая подавалась как шаг к удешевлению медикаментов, на практике не привела к снижению цен. Напротив — в ряде случаев стоимость препаратов выросла, в то время как производители фактически сократили собственные затраты.

Об этом заявила народный депутат Оксана Дмитриева, сообщает ТСН.

"Производители сэкономили на маркетинговых расходах — но пошли ли эти средства на снижение цен для пациента? Это просто дополнительная прибыль для производителя? Пока ответа нет", — отмечает Дмитриева.

По ее словам, именно из-за таких решений пациенты не видят ожидаемого эффекта от объявленных правительством инициатив. Вместо системного анализа структуры ценообразования, как того требует решение СНБО №69/2025, вводятся частичные меры без четкого понимания последствий.

"Сначала должен быть проведен общий с АМКУ анализ, а уже потом законодательные изменения. А мы видим, что анализ еще не сделан, зато новые регулирования уже внедряются", — подчеркнула она.

Депутат также подчеркивает, что механизм формирования цен на лекарства многоуровневый, и к обсуждению должны быть привлечены все три ключевых звена: производители, дистрибьюторы и аптечные сети. Иначе возникает риск перекоса: ответственность переводится только на одну из сторон, что в условиях войны может иметь критические последствия.

Кроме того, Дмитриева подвергла сомнению эффективность инициативы относительно списка "Топ-100 самых популярных украинских лекарств", в рамках которой производители заявили о снижении цен на часть препаратов. По ее словам, список составлялся не по медицинской целесообразности, а по популярности, не отвечающей потребностям пациентов.

"Мы должны снижать цены на то лекарство, которое жизненно необходимо — как хлеб, молоко или овощи в потребительской корзине. А не на условные "чипсы и газировку" фармрынка", — объясняет Дмитриева.

По ее словам, в Верховную Раду представлен законопроект, который должен внедрить механизмы реферирования и декларирования цен, а также заложить основу для выпуска более доступных украинских препаратов. Однако эффективность всех дальнейших шагов зависит от системности, прозрачности и анализа — иначе "пациент снова останется в стороне".