Пришло время мороженого. Где можно дешевле всего купить популярные вкусности

В некоторых магазинах есть значительно низкие цены, чем в других

Мороженое обычно пользуется спросом в летний период, хотя есть те, что начинают покупать его с первыми лучами солнца. Если поискать более выгодные цены, то на одной пачке можно сэкономить более 20 гривен.

Сколько стоит десерт в популярных супермаркетах Украины и где сейчас его можно приобрести с приятными скидками, читайте на "Телеграф". Для сравнения мы взяли три наиболее популярные предложения.

Сколько стоит популярное мороженое в АТБ

Цена на мороженое "Хрещатик", а именно пломбир в стаканчике 70 граммов, составляет 11,9 гривны по акции. Тем временем "Хладик" 75-граммовый каштан с соленой карамелью в глазури и клубничный в белой глазури стоит 17,90 гривны по акции. А вот 100-граммовый стакан великан с какао и вареной сгущенкой или с абрикосом и вишней от "Ласунка" можно приобрести за 35,90 гривны.

Стоимость мороженого в Фора

Здесь уже цены значительно выше, если сравнивать с АТБ. За мороженое:

"Хладик" каштан классический 75 грамм супермаркет просит 39,60 гривны;

"Хрещатик" пломбир 15% 90 граммов — 35,90 гривны;

"Ласунка" стакан великан с пломбиром 15% 95 граммов — 42,00 гривны.

Какие ценники на мороженое есть в Auchan

"Хладик" каштан классический 75 граммов в супермаркете лежит с ценником в 41,20 гривны. За мороженое "Хрещатик" пломбир в стакане 90 граммов нужно заплатить 35,20 гривны, а за "Ласунка" стакан великан 85 граммов — 42,90 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, насколько подорожали продукты для паски в 2025 году, если сравнивать с 2024.