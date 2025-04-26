Если украинец имеет всего 25 лет стажа. В каком возрасте он выйдет на пенсию и какой будет ее сумма

С 25 годами стажа можно выйти на отдых, но точно не в 60

Чтобы выйти на пенсию в 2025 в Украине нужно иметь необходимую норму страхового стажа и достичь определенного возраста. На размер выплаты также значительно влияет заработная плата.

Если у украинца в 2025 году всего 25 лет страхового стажа, то он точно не сможет выйти на пенсию в 60 лет. В каком возрасте ему назначат выплату и в какой сумме, если его доход составляет 20 тысяч гривен, разбирался "Телеграф", использовав пенсионный калькулятор.

Согласно данным Пенсионного фонда, для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь от 32 лет стажа. В 63 года норма составляет от 22 до 31 года, а в 65 — от 15 до 21 года.

То есть в 2025 году человек с 25 годами стажа выйдет на пенсию, если ему исполнилось 63 года. Он будет иметь выплату в 5478 гривен при условии, что заработная плата составляет 20 тысяч гривен и он выходит на общих условиях.

Обратите внимание, что пенсия высчитана без учета льготных категорий населения — ветеран войны, дети войны, лица, имеющие заслуги перед Родиной и тому подобное.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кому будут выплачивать пенсию, сумма которой достигает 5 прожиточных минимумов.