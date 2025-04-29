Сколько должно быть детей до 6 лет у одинокой мамы, чтобы ей назначали 10 тысяч выплаты

Есть определенные условия, которым нужно соответствовать, чтобы иметь от 10 тысяч помощи одинокой маме

Для одиноких матерей в Украине начисляется социальная помощь. Она должна осуществляться, пока ребенку не исполнится 18 лет, а в определенных ситуациях — 23 года.

Каждой семье сумма выплаты рассчитывается в зависимости от количества детей в семье, их возраста, дохода мамы и прожиточного минимума в текущем году. А каким условиям надо соответствовать, чтобы женщине, которая самостоятельно воспитывает дошкольников в 2025 году, назначили не менее 10 тысяч гривен, разбирался "Телеграф".

Согласно расчету специального калькулятора на сайте "Пяточек", чтобы одинокой маме в 2025 году выплачивали по 10 тысяч гривен, ей нужно воспитывать от 4 детей дошкольного возраста и не иметь дохода за полгода.

Такая денежная помощь назначается маме до достижения ребенка 18 лет. Однако в определенных случаях, в частности, если несовершеннолетний решил учиться на дневном отделении в школе, ПТУ, колледже, техникуме или институте, тогда выплата будет осуществляться до 23 лет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой будет соцвыплата для мамы, которая самостоятельно воспитывает трех школьников и не работает.