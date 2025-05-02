Цены на яйца падают. Где можно еще больше сэкономить

Украинцы в начале мая могут сэкономить до 10 грн за десятку яиц

На украинском рынке продолжают дешеветь яйца. За месяц их цена упала на более чем 5 гривен. Но можно еще больше сэкономить, если поискать более выгодные предложения.

Согласно данным в Министерстве финансов, средние цены на яйца "Квочка" С1 составляют сейчас 68,30 гривны. Хотя месяцем ранее они были не ниже 73,80 гривны. То есть разница составила 5,5 гривны, передает "Телеграф".

Однако некоторые магазины предлагают более дешевый товар. Например, в "АТБ" "Квочку" можно купить за 66,50 гривны.

Такая же цена на 10 штук яиц стоит и в "Varus".

В то же время немного дороже яйца "Квочка" есть у "Фора". Там ценник зафиксировался около 66,90 гривны.

Но точно сэкономить вам не удастся в "Сільпо", где 10 штук стоят 73,43 гривны, и в "Екомаркет", где стоимость составляет 74,79 гривны.

Итак, сэкономить на 10 штук яиц "Квочка" можно в "АТБ" и "Varus", чем в "Екомаркет", ведь разница между суммами составляет 8,29 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что популярный овощ борщевого набора падает в цене.