Филе форели, мороженое и перепелиные яйца. Чем и за какие деньги кормят нардепов

В списке продуктов есть много сыров, колбас и мяса

В меню народных избранников, кроме стандартных блюд в виде гречки с котлетой, можно увидеть и мороженое, и филе форели. Однако эти продукты закупаются за государственные средства, а почти все тендеры проходят за заоблачными ценами.

"Телеграф" расскажет, что покупали в столовую для депутатов Верховной Рады за последние несколько месяцев и сколько денег потрачено из бюджета. Заметим, что анализ проведен по данным портала dozorro.org.

Что покупали в столовую для депутатов

Последней закупкой было мороженое, которого планируют накупить на 299 732 грн. В предмете закупки указано более 7 500 штук и еще около сотни коробок по 4-6 пачек мороженого. Целесообразность такой закупки на четвертый год полномасштабного вторжения вызывает немалые вопросы, ведь вряд ли в столовых для детей или студентов за средства государства подают мороженое.

Кроме того, возникает вопрос и к закупке рыбы, ведь для депутатов приобрели не хека, а филе форели. За 80 кг рыбы заплатили 70 107 грн, то есть 1 кг стоил чуть меньше 700 грн.

Даже стандартные для столовых яйца вызывают вопросы. Так, для депутатов купили куриных яиц высшей категории 77 760 штук и перепелиных яиц 4 000 штук. На это из государственного бюджета было выделено 492 444 грн.

Также не обделили депутатов и сырами, на них было израсходовано 480 611 грн. В списке закупок не только творог и глазированные сырки, но и брынза, фета и сулугуни.

Кроме того, в списке закупок был и мед натуральный за 12,9 тысяч, и колбасы более чем на 640 тысяч, и мясопродукты на 462 тысячи. В общем, на закупку продуктов для депутатов в столовую только в марте 2025 года было израсходовано 925 984 грн, то есть почти миллион гривен.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Киеве во время войны решили отремонтировать освещение на ВДНХ.