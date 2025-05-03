Філе форелі, морозиво та перепелині яйця. Чим та за які гроші годують нардепів

У списку продуктів є чимало сирів, ковбас та м'яса

В меню народних обранців, окрім стандартних страв у вигляді гречки з котлетою, можна побачити і морозиво, і філе форелі. Однак ці продукти закупаються за державні кошти, а майже усі тендери проводяться на захмарні ціни.

"Телеграф" розповість, що купували в їдальню для депутатів Верховної Ради за останні кілька місяців і скільки грошей витрачено з бюджету. Зауважимо, що аналіз проведено за даними порталу dozorro.org.

Що купували у їдальню для депутатів

Останньою закупівлею було морозиво, якого планують накупляти на 299 732 грн. У предметі закупівлі вказано понад 7 500 штук та ще майже сотня коробок по 4-6 пачок морозива. Доцільність такої закупки на четвертий рік повномасштабного вторгнення викликає чималі питання, адже навряд чи у їдальнях для дітей чи студентів за державні кошти подають морозиво.

Окрім того, виникає питання і до закупівлі риби, адже для депутатів придбали не хека, а філе форелі. За 80 кг риби заплатили 70 107 грн, тобто 1 кг коштував трохи менше 700 грн.

Навіть стандартні для їдалень яйця, викликають питання. Так, для їдальні депутатів купили курячих яєць вищої категорії 77 760 штук і перепелиних яєць 4 000 штук. На це з державного бюджету виділили 492 444 грн.

Також не обділили депутатів і сирами, на них було витрачено 480 611 грн. У списку закупівель не тільки кисломолочний сир та глазуровані сирки, а й бринза, фета та сулугуні.

Окрім того, в списку закупівель був і мед натуральний за 12,9 тисяч, і ковбаси на понад 640 тисяч, і м'ясопродукти на 462 тисячі. У загальному на закупівлю продуктів для депутатів у їдальню тільки в березні 2025 року було витрачено 925 984 грн, тобто майже мільйон гривень.

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