В год вы теряете до 70 долларов. Где можно сэкономить

Расход на подписки различных сервисов является мелким, но на нем также можно сэкономить от 29 до 69 долларов за год

Значительную сумму долларов можно сэкономить, если прекратить тратить средства на мелочи, как кофе, такси или фастфуд. Однако есть еще одна вещь, от которой можно отказаться.

"Телеграф" решил проанализировать, сколько за год можно сэкономить долларов, если прекратить подписку на Netflix, Spotify и другие популярные сервисы. За год сумма кажется незначительной, но представьте, что подписок может быть две и больше.

Сколько сейчас стоят подписки на популярные сервисы

Месячная подписка на

Spotify стоит от 4,99 доллара, то есть почти 207 гривен, если по курсу покупки наличного доллара в 41,40 гривны 4 мая 2025 года;

YouTube — от 2,4 доллара, где-то 99 гривен;

Netflix — от 4,99 евро, что равняется почти 237 гривнам. Курс покупки наличного евро составляет 47,22 гривны;

Playstation — 4,6 доллара, около 189 гривен.

За год, если отменить подписку на Spotify, можно собрать 2484 гривны, где-то 59,85 доллара. При условии, если это будет YouTube, тогда сумма уменьшится до 1188 гривен, то есть 28,63 доллара. На Netflix удастся сэкономить до 2844 гривны, около 68,53 доллара, а на Playstation – 2268 гривен, что равняется 54,65 доллара.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как накопить сотню долларов за полгода.