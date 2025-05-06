Повлияет на вашу пенсию и не только: зачем украинцам платить ЕСВ

От ЕСВ зависит страховой стаж, а он определяет размер пенсии

В Украине действует механизм добровольной уплаты Единого социального взноса (ЕСВ). Поскольку он отбирает значительную часть зарплаты (22%), а для ФЛП и вовсе обязателен, то часто возникает вопрос, зачем он нужен и как он повлияет на пенсию.

Ответить на эти вопросы попыталась пресс-служба Пенсионного фонда. Там отметили, что ЕСВ не является разновидностью налогов, а расценивается как страховой взнос.

"Чем регулярнее лицо платит взносы, имея стабильную легальную занятость, тем больше возможностей выплат от государства она "накапливает". И, в первую очередь, это повышает размер будущей пенсии", — говорится в сообщении.

Кроме того, там отметили, что он влияет и на другие страховые государственные выплаты вроде пособий по безработице или больничные.

В первую очередь от ЕСВ зависит страховой стаж — каждый месяц его уплаты равен месяцу страхового стажа. Для того чтобы рассчитывать на пенсию в 60 лет мужчинам надо иметь 35 лет стажа, а женщинам 30, хотя в будущем этот перекос будет устранен. Если человек трудоустроен неофициально, то он может уплатить ЕСВ добровольно, что может быть важно для домохозяек, студентов или фрилансеров.

Размер пенсии считается от средней зарплаты по стране за три года перед выходом на пенсию, индивидуальной зарплаты человека и коэффициента страхового стажа.

Для примера: если человек вышел на пенсию в январе 2025 года, официально получал среднюю зарплату за последние три года и стабильно платил ЕСВ, то:

Средняя зарплата за это время была на уровне 15 тысяч гривен;

Коэффициент заработка будет вычисляться по формуле: средняя зарплата человека / на среднюю зарплату по стране. В нашем случае это 1,0;

Коэффициент стажа рассчитывается как: количество полных лет стажа * 1%. В нашем случае при наличии 35 лет стажа он будет равен 0,35.

То есть: 15 000 * 1 * 0,35 = 5 250 гривен в месяц.

Напомним, что пенсионеру могут по желанию пересчитать его выплату. Ему просто нужно подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд и в нем не обязательно указывать причину обращения, но можно попросить ПФУ самостоятельно определить оптимальный вариант перерасчета выплаты.