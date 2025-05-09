Кто из украинцев может выйти на пенсию на 15 лет раньше

Такая возможность есть не у всех

На пенсию в Украине можно выйти в 60 лет, однако есть случаи, когда можно начать отдыхать в 45. Это касается граждан, работающих во вредных условиях.

Чтобы в 45 выйти на пенсию, если лицо работало во вредных условиях, нужно иметь норму страхового стажа. Об этом говорится в Законе Украины "О пенсионном обеспечении".

Женщины, работавшие во вредных условиях по списку №1, могут выйти на пенсию на льготных условиях в 45 лет, если имеют не менее 15 лет и 6 месяцев стажа, где из них 7 и 6 месяцев были отработаны на указанных работах.

В то же время, мужчины имеют такое право с 50 лет. Им нужно наработать не менее 20 лет и 6 месяцев стажа, где 10 лет работает во вредных условиях.

Однако для женщин и мужчин, работавших по списку № 2, есть более высокие условия стажа и возраста, чтобы выйти на пенсию. В частности:

украинкам нужно достичь 50 лет и иметь от 20 лет 6 месяцев стажа, где 10 лет – на работе;

украинцам нужно достичь 55 лет и наработать от 25 лет 6 месяцев, где 12 лет и 6 месяцев — на работе.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кому в 2025 году могут назначить пенсию, размер которой почти не будет отличаться от зарплаты.