Нацгвардия закупит 65 тонн сала за космические деньги. Что не так с ее тендером

1 кг будет стоить более 500 грн

Национальная гвардия Украины зарегистрировала довольно интересный тендер более чем на 36 млн грн. Так, на четвертый год полномасштабного вторжения планируется закупка 65 тонн сала.

Об этом свидетельствуют данные портала Prozoro. Отмечается, что тендер был обнародован 7 мая 2025 года, а уже 16 мая последний день подачи предложений.

В документе указано, что на сумму 36,14 млн грн для воинской части 3075 Национальной гвардии планируют закупить 65 тонн сала. Максимальный шаг аукциона составляет 45 175,00 грн, то есть это максимальная сумма закупки. Сейчас тендер только объявлен, поэтому его конечная стоимость может вырасти более чем на 9 млн грн.

Учитывая цену тендера и масштабы закупки, выходит, что одна тонна сала стоит 556 тысяч гривен. В 1 тонне 1000 кг, то есть один 1 кг сала будут закупать за 556 грн.

Заметим, что, по данным Минфина, средняя цена одного кг сала составляет 238,50 грн, а не более 500. А учитывая то, что оптовые закупки в разы дешевле, возникает вопрос к целесообразности такого тендера.

Конечная дата поставки шпика Нацгвардии указана 25 октября 2025 года. Победитель и поставщик не выбран, но, учитывая масштабы закупки, можно прийти к выводу, что на один месяц приходится аж 4,6 тонны сала.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Краматорске планируют потратить миллионы гривен на дороги.