Пенсия в 15 тысяч в 60 лет. Сколько стажа и зарплаты для нее нужно в 2025

Чтобы иметь 15 тысяч пенсии в 2025, нужно зарабатывать от 39 тысяч гривен и наработать норму стажа

Пенсии в 15 тысяч гривен могут получать украинцы в 60 лет, которые имеют норму стажа и им выплачивают значительную зарплату. И необязательно для этого лицу нужно принадлежать к льготным категориям населения.

"Телеграф" решил узнать, какими точно должны быть зарплата в месяц и страховой стаж у украинца в 2025 году, чтобы на пенсии в 60 лет претендовать на 15 тысяч гривен пенсии.

Согласно данным пенсионного калькулятора, от 15 тысяч гривен пенсии мужчина в 60 лет в 2025 году сможет получать, если его страховой стаж составляет 35 лет, а зарплата — 39120 гривен.

Если же он будет выходить на отдых в 32 года, согласно данным о норме страхового стажа в Пенсионном фонде, тогда для 15 тысяч пенсии ему нужно зарабатывать не менее 42787 гривен.

Заметим, что калькулятор высчитал сумму пенсии без учета льготных категорий населения — ветеран войны, дети войны, лица, имеющие заслуги перед Родиной и тому подобное.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, при какой минимальной зарплате назначают пенсию в 2025 году.