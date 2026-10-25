Кого не забронируют ни при каких условиях: адвокат назвал главные препятствия

Военнообязанный должен соответствовать 5 условиям одновременно

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Предприятие не сможет забронировать работника, если не имеет действующего статуса критически важного, не выполняет требование по зарплате или работник имеет проблемы с военным учетом, находится в розыске или не уточнил данные.

Об условиях оформления отсрочки в 2026 году адвокат Алексей Мендрух рассказал на своем YouTube-канале.

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Критичность предприятия и зарплатный порог

Работодатель должен иметь действующий статус критически важного предприятия. По словам Мендруха, с сентября 2026 года предприятия должны были переподтвердить критичность. Если они лишились этого статуса или не получили его, то не смогут забронировать работников. Заявки работодатель подает через портал "Дия", а ТЦК и СП не принимает решения о бронировании.

"Если ваше предприятие утратило критичность, оно вас забронировать не может", – подчеркнул адвокат Алексей Мендрух.

Еще одно требование – начисленная работнику зарплата не ниже 25 941 грн. Адвокат отметил, что этот порог был повышен после изменений летом 2026 года. Если зарплата меньше, оформить бронирование по общим условиям не получится.

Для требования по зарплате предусмотрены исключения. Мендрух назвал отдельные государственные и коммунальные предприятия, резидентов "Дия Сити", религиозные и верифицированные гуманитарные организации, а также ряд предприятий энергетической, газовой, угольной и критической инфраструктуры. Исключение касается не всех коммунальных предприятий.

Военный учет, розыск и уточнение данных

Для обычного бронирования работник должен состоять на военном учете и иметь статус военнообязанного. Если в реестре он числится призывником или вообще не состоит на учете, забронировать его не удастся. По словам адвоката, чтобы стать на учет, можно обратиться в ТЦК и СП, в частности, в письменном виде. Если реестр не отображает человека, можно параллельно обратиться в Минобороны.

Препятствием станет и отметка о розыске ТЦК. При оформлении система обнаружит ее и откажет в бронировании.

"Если у вас есть розыск, вас никто не забронирует. Система покажет этот вопрос, и просто бронирование не пройдет", – объяснил адвокат Алексей Мендрух.

Также работник должен уточнить данные. Электронный военно-учетный документ, сформированный через "Дию", не снимает это требование, даже если в нем нет отметки о розыске. Мендрух назвал два способа уточнить данные: лично обратиться в ТЦК и СП или воспользоваться приложением "Резерв+".

Кого не забронируют в 2026 году. Инфографика: "Телеграф"

Для кого предусмотрено бронирование на 45 дней

Отдельную категорию работников оборонно-промышленного комплекса можно забронировать на 45 календарных дней со дня заключения трудового договора. Как пояснил адвокат, это время дают, чтобы решить вопросы военного учета и другие нарушения, мешающие обычному бронированию.

Этот порядок не распространяется на все предприятия, бронирующие работников по направлению Минэкономики. По словам Мендруха, на весь соответствующий сектор этот механизм не распространили.

Кого не бронируют из-за возраста и статуса учета

По словам адвоката, бронированию не подлежат люди, которых по закону не призывают во время мобилизации. В эту категорию он отнес тех, кому исполнилось 60 лет – предельный возраст пребывания в запасе, – а также людей, исключенных из военного учета.

"Это те, кто исключен из военного учета по тем или иным вопросам. Они бронированию не подлежат, и их не забронируют ни при каких условиях", — сказал адвокат Алексей Мендрух.

Напомним, на официальном портале Кабинета министров Украины зарегистрировали петицию №41/011126-26. Ее автор требует ввести 500% прибавку к окладу и обеспечить 100% бронирование от мобилизации для работников энергетики, водоканалов, газовых, медицинских и экстренных служб.