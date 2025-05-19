В работе мобильного оператора ожидаются изменения с 24 июня. Что перестанет работать и для кого

С 24 июня 2025 года произойдут изменения в мобильном операторе

"Киевстар" с 24 июня 2025 года перейдет на новую технологию 4G, а старая технология 3G перестанет работать с двенадцати часов ночи. Это нововведение будет касаться жителей Киева.

В конце мая 2025 года клиентов "Киевстара", проживающих в столице Украины, ждет переход технологии с 3G на 4G. Об этом сообщили в "PMG".

Абонентам нужно будет лишь включить более новую технологию связи на своем телефоне. Если их SIM-карта не поддерживает технологию, то киевляне могут заменить ее на USIM. В таком случае дополнительная плата не снимается и номер телефона сохраняется. Сменить карточку можно во всех магазинах мобильного оператора.

Ранее "Телеграф" писал, что среди украинских мобильных операторов, предлагающих разнообразные тарифные планы, можно найти достаточно бюджетные варианты. Такая тема стала актуальна после подорожания услуг связи.

Напомним, что абоненты "Киевстар" просят вернуть популярную акцию "Счастливый день". Оператор ответил, будет ли снова активная акция, которая предоставляет безлимитный интернет всего за одну гривну.