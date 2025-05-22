Более 15 тысяч пенсии при зарплате в 19 тысяч. Кому может повезти в 2025

Значительную пенсию в 15 тысяч можно получить, если 25 лет отдать военной службе и зарабатывать от 19 тысяч

В Украине можно получать значительные пенсии в 15 тысяч гривен даже при зарплате, которая не достигает 20 тысяч. Для этого нужно соответствовать определенным условиям и работать на конкретной работе.

"Телеграф" узнал, какими должен быть стаж, сумма заработной платы, возраст выхода на отдых и работа, чтобы в 2025 году получать не менее 15 тысяч гривен пенсии. Для этого был использован пенсионный калькулятор.

Чтобы пенсия, например у мужчины, в текущем году была 15 тысяч гривен, то ему нужно достичь 60 лет стажа, получать 19 тысяч гривен зарплаты ежемесячно и наработать 35 лет страхового стажа, где из них 25 лет составляет военная служба. То есть он будет выходить на отдых точно не на общих условиях.

Но заметьте, что его пенсия не выросла еще больше путем дополнительных выплат как лицу, относящемуся к льготным категориям населения — ветеран войны, ребенок войны, почетный донор, лицо, имеющее заслуги перед Родиной и т.д.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто может лишиться половины своей пенсии.