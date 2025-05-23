Первая выплата будет уже в июне. Кто из родителей будет получать ежемесячную помощь на ребенка

Заяву можна легко подати онлайн

Одинокие родители, мать или отец, в Украине имеют право на денежную помощь на ребенка. Она будет предоставляться ежемесячно и оформить ее можно онлайн.

Размер ежемесячной помощи одиноким отцу или матери на ребенка зависит от дохода семьи и получить ее могут также одинокие усыновители или родители, у которых умер один из супругов. Об этом сообщили в "Правительстве online".

Кто точно получит помощь

Одинокие мамы или папы, не состоящие в браке и если в свидетельстве о рождении ребенка отсутствует запись об отце, матери, ребенке или запись о матери или отце ребенка проведена в установленном порядке органами ЗАКСа;

Одинокие усыновители, когда в свидетельстве или решении об усыновлении ребенка отсутствует запись об одном из родителей, проведенном в установленном порядке органами РАКСа;

Родители, у которых умер один из супругов и которые не вступили в новый брак, и которые не получают пенсию по случаю потери кормильца.

Какой ожидается сумма

Размер денежной помощи будет как разница между 100% прожиточным минимумом для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи на одного человека за предыдущие 6 месяцев.

Как отцу или матери подать заявление и где

Один из родителей должен:

Войти в "Дію";

найти услугу "Помощь на ребенка, одинокой матери или отцу"

заполнить заявление, указать данные о ребенке, доходах и составе семьи;

добавить скан копий, справок, например, об обучении, если нужно;

подписать заявление электронной подписью или "Дія.Підпис" и отправить;

Статус об оформлении выплат можно узнать в личном кабинете портала или через уведомления на электронную почту.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько сможет соцвыплаты получить одинокая мать, которая тянет на себе трое школьников и не работает.