Сэкономить удастся аж до 350 гривен! Где купить клубнику по акции

Некоторые магазины выставили ценники, которые перевалили за 500 гривен

Клубника на украинском рынке постепенно падает в цене. За месяц она подешевела более чем на 15 гривен. Если поискать, то на ней можно значительно больше сэкономить.

По данным Министерства финансов Украины, сейчас средняя цена на кило клубники составляет 282,90 гривны. Еще в апреле стоимость достигала 299,0 гривны. Разница составила 16,1 гривны.

Между тем, еще больше сэкономить на кило клубники удастся у Varus, ведь там ее стоимость составляет 189,90 гривны по акции.

Какая ситуация с ценами в других магазинах

В Сільпо она продается за 282,50 гривны килограмм, Novus предлагает купить ее за 359,96 и 378 гривен, в Форе ценник стоит в 399,6 гривны, а самой дорогой ягода оказалась в Megamarket — 542,8 гривны.

Поэтому, если сейчас купить клубнику в Varus, чем в Megamarket, то можно сэкономить до 352,9 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, за сколько можно купить килограмм черешни и малины. В некоторых городах Украины магазины выставили просто облачные ценники. На такую сумму можно купить мясо, фрукты, крупы и т.д.