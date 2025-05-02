Значительная сумма гарантирована. Сколько вы сэкономите, если перестанете тратить на мелочи

Такой метод сбережений принесет вам более 100 долларов экономии за месяц

Собрать доллары можно, сэкономив на мелочах — кофе, фастфуде, такси и тому подобное. Если посчитать, то за месяц, полгода или год насобирается значительная сумма.

"Телеграф" решил проанализировать, сколько можно сэкономить долларов, если ежемесячно следить за тем, чтобы не покупать мелочи, например кофе, носки или влажные салфетки по акции в магазине, когда нужны были только ушные палочки и тому подобное.

Вот несколько самых распространенных "тихих трат", которые люди обычно не замечают:

Кофе с собой каждый день. За месяц можно собрать 1500-2100 гривен, то есть где-то 36,11-50,55 доллара , согласно курсу продажи наличного доллара 2 мая 2025 года в 41,54 гривны, при условии, что одна чашка кофе стоит от 50 до 70 гривен;

с собой каждый день. За месяц можно , согласно курсу продажи наличного доллара 2 мая 2025 года в 41,54 гривны, при условии, что одна чашка кофе стоит от 50 до 70 гривен; Перекусы во время обеда на работе. Если рабочий график 5 на 2, а средняя стоимость шаурмы где-то 150-250, тогда за месяц выходит 3300-5500 гривен — 79,4-132,4 доллара ;

во время обеда на работе. Если рабочий график 5 на 2, а средняя стоимость шаурмы где-то 150-250, тогда за месяц выходит ; Ежедневное такси . Если в один день кататься по два раза, то в месяц вылетит 6000–9000 гривен, когда одна поездка стоит 100–150 гривен. То есть это около 144,44-216,66 доллара;

. Если в один день кататься по два раза, то в месяц вылетит 6000–9000 гривен, когда одна поездка стоит 100–150 гривен. То есть это около 144,44-216,66 доллара; Шоппинг для настроения. Все зависит от вида акционного предложения, но если это носки, ушные палочки и влажные салфетки, которые будут покупаться один раз в неделю, тогда кошельки за месяц похудеют около 350 гривен. Мы брали более или менее дешевые товары. Это маленькая сумма, но за год она может вырасти до 4200 гривен, то есть 101,1 доллара.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как накопить сотню долларов за полгода.