У нас дешевле? Насколько отличаются польские цены на хлеб от украинских

В Украине можно купить хлеб почти за 28 гривен, а в Польше за 41 гривну

Цены на хлеб в Украине местами достигают почти 50 гривен, но это за более, чем полкило. В Польше можно купить по такой цене только 500-граммовый хлеб.

"Телеграф" решил узнать, какие сейчас средние цены на хлеб и батон в Украине и сравнить, насколько они отличаются от цен в Польше. Для этого мы взяли данные из Министерства финансов Украины и магазина Biedronka.

Средняя цена на 450-граммовый батон Румянец составляет 27,90 гривны. За нарезанный пшеничный хлеб 650 граммов нужно заплатить 49,49 гривны. Между тем хлеб пшеничный "Царь Хлеб" нарезанный 600 граммов стоит 43,98 гривны, а ржаной "Riga Бородиновский" 300 граммов — 45,83 гривны.

Если сравнивать цены на более или менее похожие продукты в Польше, то 300 граммов хлеба можно купить за 3,69 злотых, около 41 гривны. Цена на 450-граммовый хлеб составляет 4,29 злотых, то есть 47,50 гривны. А хлеба, который будет весить 600-650 граммов, нет, поэтому полукилограммовый продают за 4,69 злотых, то есть 51,93 гривны.

Так что в Польше цены на 300-граммовый хлеб стартуют от почти 41 гривны, а в Украине — в среднем от 45,83 гривны. Хотя в украинских магазинах есть предложения, которые стоят меньше, например 450-граммовый хлеб за 27,90 гривны, чем в польских за 4,29 злотых, то есть 47,50 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где можно сэкономить на клубнике до 350 гривен.