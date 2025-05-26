У нас дешевше? Наскільки відрізняються польські ціни на хліб від українських

В Україні можна купити хліб за майже 28 гривень, а в Польщі за 41 гривню

Ціни на хліб в Україні місцями сягають майже 50 гривень, але це за більше, аніж пів кіло. В Польщі можна купити по такій ціні лише 500-грамовий хліб.

"Телеграф" вирішив дізнатись, які наразі є середні ціни на хліб та батон в Україні й порівняти, наскільки вони відрізняються від цін в Польщі. Для цього ми взяли дані з Міністерства фінансів України та магазину Biedronka.

Середня ціна на 450-грамовий батон Рум'янець складає 27,90 гривень. За нарізаний пшеничний хліб 650 грамів потрібно заплатити 49,49 гривні. Тим часом хліб пшеничний "Цар Хліб" нарізаний 600 грамів коштує 43,98 гривні, а житній "Riga Бородинівський" 300 грамів — 45,83 гривні.

Якщо порівнювати ціни на більш-менш схожі продукти в Польщі, то 300 грамів хліба можна купити за 3,69 злотих, близько 41 гривні. Ціна на 450-грамовий хліб складає 4,29 злотих, тобто 47,50 гривень. А хлібу, який буде важити 600-650 грамів, немає, тому півкілограмовий продають за 4,69 злотих, тобто 51,93 гривні.

Тож, в Польщі ціни на 300-грамовий хліб стартують від майже 41 гривні, а в Україні — в середньому від 45,83 гривні. Хоча в українських магазинах є пропозиції, які коштують менше, наприклад 450-грамовий хліб за 27,90 гривень, аніж в польських за 4,29 злотих, тобто 47,50 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де можна зекономити на полуниці до 350 гривень.