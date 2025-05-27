Доллар проиграет? Депозит в какой валюте дает существенно большую прибыль

С какой валютой лучше бежать в банк и класть на депозит

На депозит можно положить любую валюту, включая доллар или гривну. Однако наибольшая прибыль ожидается именно с последней валюты.

"Телеграф" проанализировал, будет ли выгоднее депозит из доллара вместо гривны или наоборот, если открыть счет на три года и положить туда, например, 100 долларов. Для этого мы использовали данные Министерства финансов Украины.

Ранее мы узнали, что депозит со 100 долларами за три года может принести всего 3 доллара. То есть это где-то 124,41 гривны, если обменивать по курсу продаж в 41,40 гривны.

Однако с гривной ситуация иная. 100 долларов сейчас равны 4147 гривнам. Если положить их на счет и забыть на три года, то доход в 2028 году составит 1559 гривен, то есть 37,66 доллара. Это на 34,66 доллара больше за прибыль с депозита, где будет 100 долларов.

Поэтому лучше остановиться на гривне, чем долларе, когда будете открывать депозитный счет в банке.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько долларов удастся сэкономить, если бросить курить до декабря текущего года.