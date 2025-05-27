Достиг 60 лет, имеет норму стажа, но всего 7 тысяч зарплаты. Будет ли пенсия хотя бы 5 тысяч

"Телеграф" узнал сумму пенсии с помощью пенсионного калькулятора

Размер пенсии в Украине напрямую зависит от возраста выхода на отдых, страхового стажа, а также от заработной платы. Если исполнилось 60 лет и лицо имеет норму стажа, но доход в 7 тысяч, то значительную пенсию не стоит ожидать.

"Телеграф" разобрался, какую сумму пенсионного начисления предусмотрено мужчине и женщине в Украине в 2025 году, которые достигли пенсионного возраста, имеют норму стажа, но всего 7 тысяч зарплаты. В этом помог пенсионный калькулятор.

Украинцу, которому в этом году исполнилось 60 лет, он имеет 32 года стажа и 7 тысяч гривен заработной платы, будут выплачивать 2454 гривны пенсии.

Однако для женщины, которая будет выходить на отдых на таких же условиях, пенсия будет составлять 2489 гривен, то есть будет больше.

Заметим, что украинцы не относятся к льготным категориям населения, в частности ветераны войны, дети войны, почетные доноры, лица, имеющие заслуги перед Родиной и т.д., поэтому им не предусмотрено никаких доплат к пенсии.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как женщине в 2025 году получать 15 тысяч гривен пенсии.