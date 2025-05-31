Разница аж 275 гривен! Где не переплатить за 5 литров подсолнечного масла

Местами цена достигает более 500 гривен

Подсолнечное масло, вероятно, есть в почти каждой продуктовой корзине украинца. Некоторые покупают его в маленьких бутылках по почти литру, однако другие отдают предпочтение более крупным объемам, например, пятилитровым.

"Телеграф" проанализировал цены на 5-литровые бутылки подсолнечного масла в магазинах и узнал, где они являются самыми дешевыми. Сэкономить на этом продукте удастся до 275,35 гривны.

Например, в "Фора" цена на масло подсолнечное 5 литров составляет 494,0 гривны.

В "Мetro" цены на 5-литровую бутылку масла стартуют от 333,90 гривны.

"Сільпо" предлагает купить масло от 389,0 гривны.

Между тем в "АТБ" стоимость 5-литровой бутылки масла составляет от 238,65 гривны.

А вот в "Novus" купить 5-литровую бутылку масла можно по самой низкой цене в 514 гривен.

Итак, выгоднее всего 5-литровую бутылку масла можно будет купить в "АТБ", ведь там цена составляет 238,65 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что мы сравнили ценники на судака, леща и форели в магазинах и узнали, где вдвое не переплатить за эти виды рыб.