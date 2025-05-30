Где вдвое не переплатить за рыбу. Сравнили цены на судака, леща и форель в магазинах

Самой дорогой оказалась форель

Судак, лещ и форель значительно отличаются между собой по стоимости. Кроме того, различные магазины могут ставить как ниже, так и гораздо выше ценники.

"Телеграф" сравнил стоимость популярных видов рыбы, а именно судака, леща и форели, в крупнейших торговых сетях. Среди них есть "Сільпо" и "Auchan".

Сколько стоит судак в магазинах и где можно сэкономить

Цена на судака в магазинах стартует от 143,89 гривны и может достигать 388,69 гривны. Самым дешевым он будет в "Varus".

На леще можно сэкономить до 50 гривен, ведь самым дешевым он есть в "Novus", за 69,99 гривны, а самым дорогим в "Varus" — 115,90 гривны.

Между тем форель может стоить как 249 гривен, так и 519 гривен. То есть разница в цене составляет 270 гривен. Больше всего сэкономить на этой рыбе удастся в "Fozzyshop".

Поэтому, выгоднее всего покупать судак в конце мая будет в Varus, лещ — в Novus, а форель — в Fozzyshop.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в каких магазинах можно купить десяток куриных яиц по почти 45 гривен. Эта цена действует без акции.