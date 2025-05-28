И это без акции. В каких магазинах можно купить яйца по почти 45 гривен

Разница в ценниках на яйцах может достигать более 30 гривен

В Украине продолжают дешеветь яйца, и за месяц местами цена упала почти на 6 гривен. Однако в магазинах можно еще больше сэкономить на десятке.

Средняя цена на десяток яиц от "Наседка" 28 мая 2025 года составляет 67,90 гривны, по данным Минфин. Месяцем ранее стоимость достигала 73,40 гривны, то есть была выше на 5,9 гривны.

Между тем за "Ясенсвіт" нужно заплатить 73,53 гривны, но в апреле яйца от этой марки были дешевле на 0,13 гривны.

Где можно на них сэкономить

Если, например, покупать десяток яиц у "АТБ", то самые дешевые можно взять за 63,40 гривны от "Своя лінія".

У "Фора" самая низкая цена на яйца составляет 44,30 гривны.

В "Fozzyshop" также можно купить десяток яиц по цене, которая будет менее 45 гривен — 44,90 гривны.

А вот в "Сільпо" ценники на яйца стартуют от 56,99 грн, если брать 10 штук.

Итак, больше всего удастся сэкономить на яйцах именно в "Фора", купив их за 44,30 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в каких магазинах можно купить молодой картофель, который будет на 40 гривен дешевле.