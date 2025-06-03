Как за шесть месяцев получить до 1500 грн прибыли на депозите

На депозите можно заработать, если положить значительную сумму

Прибыль можно получить не только путем обмена иностранной валюты, но и депозита. На счет в банке можно положить любую валюту, включая гривну и доллар.

А какую сумму гривен или долларов точно нужно отнести в банк, чтобы уже через полгода иметь до 1 500 гривен дохода. Об этом узнал "Телеграф", используя данные Министерства финансов Украины.

Если хочется как можно быстрее получить до 1 500 гривен прибыли с депозита, украинцу в 2025 году нужно положить на счет 3 650 долларов, что равно 151 110 гривнам, если обменивать по среднему курсу продажи доллара в 41,40 гривны июне 2025.

Однако если выбрать не доллар, а гривну, то в таком случае до 1 500 гривен заработка будет с депозита, на котором полгода будет лежать 23 200 гривен.

Итак, если брать депозит с целью, чтобы через полгода получить до 1 500 гривен прибыли, то лучше отдать предпочтение именно гривне.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что выгодно ли хранить сбережения в валюте в течение года. Мы выяснили это на примере сотни долларов.